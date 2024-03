Napoli-Atalanta, stop del Prefetto ai tifosi ospiti

In vista della gara tra Napoli e Atalanta, la Prefettura vieta la trasferta alla tifoseria bergamasca. Il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lombardia, con l'esclusione dei titolari della fidelity card della "SSC Napoli" sottoscritta in data antecedente al 1° marzo 2024.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha vietato la trasferta ai tifosi ospiti per la gara in programma il 30 marzo prossimo presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il provvedimento prefettizio prevede il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lombardia, con l'esclusione dei titolari della fidelity card della "SSC Napoli" sottoscritta in data antecedente al 1° marzo 2024.

La decisione è stata adottata, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determinazione del 21 marzo scorso, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.