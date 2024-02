Scherma, al via gli Europei 2024 a Napoli con Sandro Cuomo

«Our dreams start here». Dalle pedane partenopee «iniziano i nostri sogni». È questo il suggestivo claim scelto da Sandro Cuomo, oro ad Atlanta 1996 e Hall of Fame, per presentare i Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma, che si terranno al PalaVesuvio dal 22 al 29 febbraio 2024. Il cammino verso le Olimpiadi di Parigi e verso Napoli Capitale europea dello Sport 2026 prende il via con la rassegna continentale che vedrà protagonisti oltre mille atleti, provenienti da 45 Paesi.

La manifestazione voluta fortemente da Sandro Cuomo posizionerà l’urbe di Partenope al centro dell’attenzione mediatica e non solo, promuovendo cultura e dialogo tra le nazioni, unendo impegno ambientale e sociale, generando turismo. «Siamo pronti per questa nuova avventura in pedana. L’organizzazione è stata messa a punto e non vediamo l’ora di cominciare. Sono orgoglioso che da Napoli possa partire questa cavalcata europea», dichiara il deus ex machina nella splendida cornice del Centro Congressi della Federico II. «La presenza del ministro Andrea Abodi e del presidente Giovanni Malagò hanno impreziosito la presentazione di questo evento», sottolinea l’ex Ct della Nazionale italiana di spada. «Sono molto soddisfatto e siamo fiduciosi che la kermesse continentale possa rappresentare un momento significativo per la città. Sarà un trampolino di lancio per ospitare un’edizione partenopea dei Mondiali giovanili nel 2026», auspica fiducioso Cuomo.

Otto giorni di gare, in palio 24 titoli. Attese in città e nell’impianto di Ponticelli oltre settemila presenze.Flussi imponenti destinati ad invadere letteralmente il capoluogo della Campania. Un lavoro impeccabile quello del Comitato organizzatore, presieduto da Luigi Campofreda. «In campo una grande passione tale da lanciare un appuntamento di ampia portata per la prima volta all’ombra del Vesuvio: ed è una vera novità».

Parterre davvero speciale in una assolata giornata, arricchito dalle prestigiose presenze del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. «A Napoli c’è una grandissima tradizione, ma è una competizione che fa bene a tutto il Paese, perché mette al centro i ragazzi e la loro educazione», ha spiegato l’esponente del Governo Meloni. «Sono stati previsti, inoltre, dei seminari che si terranno contestualmente all’evento, incentrati su temi rilevanti, tenuti da esperti su inclusione, parità di genere, etica e tanto altro», prosegue Abodi. «Quello di Napoli è un appuntamento volto a migliorare la percezione di quanto sia importante lo sport in tutte le sue forme, come recita la Costituzione», ha asserito Abodi.

Entusiasta Malagò, che ha evidenziato la sinergia alla base di una splendida organizzazione. «E’ il primo Europeo di scherma che ospiterà Napoli, nonostante tanti atleti campani abbiano conquistato allori in questo sport». Il numero uno dello sport italiano guarda a Parigi 2024, ma tiene alto il focus su Napoli. «Siamo felici, perchè dopo due Mondiali questa ulteriore manifestazione dimostra la nostra capacità di fare sistema: abbiamo remato tutti nella stessa direzione con la voglia di portare questa cartolina in giro per tutta Europa».

Gioco di squadra. «Lo svolgimento dei Campionati Europei giovanili rappresenta una grande notizia per Napoli e per i campioni che la nostra città detiene storicamente in questo sport», ha evidenziato il sindaco Gaetano Manfredi, che dal giorno zero ha incoraggiato l’iniziativa di Sandro Cuomo. «Poter ospitare e contribuire ad organizzare in una nostra struttura tale manifestazione internazionale è il miglior viatico verso Napoli Capitale dello Sport 2026». Rafforza il concetto l’assessore Emanuela Ferrante. «Lo avevamo sognato un anno fa, ora siamo qui a presentare l'Europeo. Segno che la città di Napoli merita i grandi eventi ed è pronta a ospitarli».

Per Giorgio Scarso, presidente della Confederazione europea di schema, si tratta di «una grande emozione oltre che una scommessa vinta. Dopo un anno stiamo testimoniando la vera autentica scherma, che vedrà Napoli come anfitrione dei Campionati giovanili.

Sono competizioni vissute e di alto profilo tecnico».

Grandi applausi per i testimonial: Elisa Di Francisca, due volte campionessa olimpica nel fioretto e plurititolata iridata («Dall'Europeo Cadetti e Giovani comincia tutto, ed è bellissimo ritrovare questo evento in Italia»), Valerio Cuomo, napoletano doc, campione italiano assoluto in carica nella spada, sesto nel ranking mondiale (2023) e numero uno italiano nelle ultime due stagioni («La mia città merita manifestazioni del genere, e io invidio molto gli under 17 e under 20 italiani che potranno disputare questa gara in casa, con il tifo dei miei concittadini»).

All’insegna della scaramanzia, la mascotte è rappresentata da un simpatico corno rosso, tipico della tradizione napoletana, un simbolo evidente contro il malocchio. «È una grande sfida per Napoli e per tutta la scherma italiana. Ospitare l’Europeo Cadetti e Giovani rappresenta una enorme responsabilità, che ci prendiamo volentieri, perché ci onora, consapevoli dell’importanza dell’iniziativa e della grande capacità del Comitato partenopeo», ha affermato Paolo Azzi, presidente della Fis.

Sono intervenuti, tra gli altri, Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo, Francesco De Core, direttore de Il Mattino, Lise Moutoumalaya, il console generale di Francia a Napoli, Lucio D’Alessandro, magnifico rettore del Suor Orsola Benincasa, Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Carmine Mellone, presidente Cip Campania, Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, Gennaro Esposito, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, e Matteo Lorito, magnifico rettore della Federico II, «onorato di ospitare una conferenza stampa di tale spessore». Napoli tra sogno e realtà con Sandro Cuomo (nelle foto di Augusto Bizzi)e i Campionati Europei giovanili di scherma.