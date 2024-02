Stadio Maradona, Manfredi: «Aspettiamo progetto dal Napoli. Il 2026 è un'occasione»

«Io sto aspettando la proposta di De Laurentiis, abbiamo massima disponibilità». Gaetano Manfredi torna sulla questione Stadio Maradona, l'impianto di Fuorigrotta finito da mesi ormai al centro di una querelle mediatica che vede protagonisti il primo cittadino e Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, il club che utilizza la struttura.

Il Comune conferma ndi non aver mai ricevuto proposte dal club in tal senso. «Poi chiaramente esiste una legge nazionale sugli stadi che noi ovviamente seguiremo. Siamo in attesa di una proposta da parte della società sia dal punto di vista economico che tecnico». ha spiegato Manfredi.

Il 2026 potrebbe essere l'anno della svolta? «Noi ci auguriamo che l'appuntamento di Napoli capitale europea dello sport sia anche l'occasione di poter intervenire su una serie di impianti. La città si deve fare trovare pronta con impianti che siano all'altezza. Con il ministro Abodi e con Malagò stiamo ragionando insieme, abbiamo ottime relazioni».

ha spiegato il sindaco, in occasione della presentazione del campionati europei cadetti di scherma che si terranno a Napoli dal 22 al 29 febbraio al Palavesuvio.