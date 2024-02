Napoli-Genoa, Mazzarri ritrova il gruppo al completo e aspetta Osimhen

Walter Mazzarri sorride: il gruppo è al completo. La prima buona notizia per il toscano in vista di Napoli-Genoa di sabato è rivedere tutti gli azzurri al lavoro questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno per l'allenamento quotidiano, il primo della settimana.

L'allenatore toscano ora attende però Victor Osimhen: il calciatore nigeriano, dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa di domenica, è in viaggio verso l'Italia e verso Napoli, è atteso in città già domani per potersi poi mettere a disposizione e per valutare soprattutto le condizioni fisiche, non ottimali durante il periodo di gare in Africa con la sua nazionale.