Napoli, per Meret spunta la Roma: ma il Napoli conserva l'opzione

Sembra poter essere in bilico il futuro di Alex Meret, il portiere del Napoli fermo dallo scorso fine dicembre per un infortunio muscolare non ancora superato del tutto. Il domani, però, è ancora da chiarire: il contratto di Meret, infatti, scadrebbe al termine di questa stagione, anche se il club di Aurelio De Laurentiis dorme sonni tranquilli visto che conserva una opzione all'interno del contratto per poter allungare l'accordo di almeno una stagione.

Una opzione che sia il calciatore che l'entourage hanno sempre dato per scontata, anche perché difficilmente il Napoli perderebbe a zero un portiere su cui era stato fatto investimento importante nell'estate del 2018 per acquistarlo dall'Udinese.

Nelle ultime settimane, però, sembrano esserci stati contatti importanti tra i suoi agenti e la Roma dei Friedkin, che stanno già guardandosi attorno sul mercato per l'eventuale sostituzione di Rui Patricio, che andrà in scadenza il prossimo anno. In caso di addio al Napoli a parametro zero, il club giallorosso sarebbe interessato a Meret per la titolarità della porta. In azzurro Meret guadagna circa 2 milioni di euro a stagione, ha giocato fin qui 22 partite tra campionato e Champions League.