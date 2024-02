Napoli, Insigne continua al Toronto: «Triste che Mertens si ritiri»

«Non dimenticherò mai la mia ultima partita, contro il Genoa. Non mi aspettavo di ricevere quell'accoglienza e così tanto calore da parte dei tifosi». Comincia così la lunga intervista rilasciata da Lorenzo Insigne ai canali Fifa. L'ex capitano del Napoli ha raccontato gli anni in azzurro e quelli in Canada, impegnato per la terza stagione in Mls con il Toronto FC.

L'ex compagno Dries Mertens vede il ritiro. «Mi rende triste pensare che Mertens possa ritirarsi. È un giocatore straordinario e con lui ho passato dei momenti meravigliosi» ha spiegato Insigne.

«È onesto e quando arrivi a questa età potresti sentirti abbastanza giovane ma il tuo corpo ti dice il contrario. Le cose sono diverse quando hai 36 anni ed è una partita diversa in termini di atletismo. Io ho 32 anni e non voglio pensarci.

Mi mette ansia solo a pensarci perché questo è tutto ciò che ho mai fatto. Voglio durare altri quattro o cinque anni, finché mi diverto. Ma devi ascoltare quello che ti dice il tuo corpo e capire quando potrebbe essere il momento giusto per dire basta».