Mourinho, cosa farà dopo l'esonero? Ecco le sei possibili destinazioni (e spunta anche il Napoli)

L'addio rocambolesco alla Roma, il saluto alla città sui social e ora sei mesi da disoccupato con lo stipendio pagato. Il passato di Mourinho era piuttosto movimentato alla guida della società e in questi giorni, invece, è stato costretto a salutare giocatori e tifosi dopo la decisione dei Friedkin. Così fino a giugno percepirà gli ultimi 3,5 milioni che restano nel suo contratto, ma potrebbe anche rinunciarci per cominciare una nuova avventura. Come riportano in Inghilterra, infatti, le destinazioni possibili nel domani dello Special One sono ben sei.

