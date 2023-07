Insigne cambia agente e sogna un contratto in Arabia

Cambia ancora Lorenzo Insigne. Il napoletano ha cambiato procuratore e ha deciso di affidarsi all’agenzia Caa Stellar.

La stessa società ha dato l’annuncio sui social: «Siamo entusiasti di annunciare che Lorenzo Insigne è l’ultimo arrivo nella nostra famiglia. Benvenuto Lorenzo».

Chissà che questa mossa non sia stata dettata dalla volotà da parte di Insigne di lasciare il Canada. Il napoletano, che già da un anno ha scelto di sposare la causa del Toronto in Mls, starebbe pensando di trasferirsi in Arabia dove lo aspetta un ricco contratto milionario.