Insigne perde un altro allenatore: Toronto esonera Bradley

Il Toronto di Lorenzo Insigne sempre più giù: dopo l'ultima sconfitta della notte italiana contro New England, il club canadese - penultimo in classifica - ha esonerato Bob Bradley, allenatore che aveva accolto l'ex capitano del Napoli e Federico Bernardeschi a braccia aperte un anno fa. Ad allenare Toronto ci penserà Terry Dunfield, guida ad interim per i canadesi.

«Bob è stato un professionista con il Toronto FC e lo ringraziamo per la sua passione e il suo instancabile lavoro durante il suo periodo qui. Siamo tutti delusi di non essere stati in grado di raggiungere i risultati che ci aspettavamo» le parole del presidente del club Bill Manning. Qualche settimana fa, i media canadesi avevano raccontato di uno spogliatoio spaccato per i cattivi risultati e di una faida aperta tra l'allenatore e Bernardeschi.