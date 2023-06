Tutti a mare. O a casa, come Giovanni Di Lorenzo, che gli ultimi giorni di quiete li ha vissuti nella sua Toscana tra vini buoni e facce amiche. Comunque in vacanza. Insomma, è cominciata ufficialmente la off-season del Napoli: dopo gli impegni con le nazionali degli ultimi azzurri, tutti hanno staccato la spina e si godranno tre settimane di assoluta distanza dal campo di gioco prima del rientro al lavoro: li aspetterà una stagione tutta nuova, con una squadra dal volto rifatto in panchina e con Garcia pronto ad accogliere a braccia aperte i suoi nuovi calciatori.

C'è sempre l'azzurro negli occhi di molti calciatori anche lontano dalla città. E c'è persino ancora la festa scudetto: come quella della famiglia Simeone, con il Cholito Giovanni che ha raggiunto mamma e fratelli a Formentera. Dopo il secondo debutto della vita con nazionale albiceleste in Asia per due amichevoli, l'argentino si è goduto la serata evento dei Coldplay a Napoli con gli amici prima di fare rotta verso l'isola spagnola dove ha incrociato diversi tifosi napoletani ancora pronti a fargli la festa. In Spagna altri due azzurri: a Marbella Amir Rrahmani, a Ibiza c'era stato invece Matteo Politano: l'azzurro, insieme con il fratello, si è spostato sull'isola subito dopo la festa scudetto in città del 4 giugno. Non sono mancate le incursioni a Capri e in Costiera, prima di dedicarsi all'amata Giselle, la figlia che ha compiuto gli anni pochi giorni fa e che ha festeggiato a Milano insieme con lui. Viaggio di nozze sardo per Gianluca Gaetano - ancora alle prese con qualche fastidio per l'infortunio al piede e l'operazione di due settimane fa -, accanto al fido compagno Juan Jesus. Il difensore brasiliano si è goduto Napoli per due settimane prima di trasferirsi in Sardegna: tra Bacoli, Posillipo, le Isole del Golfo, Juan Jesus è sempre più napoletano, con il contratto lungo (per la prima estate) e l'azzurro dentro.

Ha scelto di restare in città anche Mathias Olivera: il terzino uruguaiano non è stato convocato in nazionale e ne ha approfittato insieme con la compagna - in dolce attesa - per scoprire Positano (il suo posto del cuore), Capri e Ischia e far scoprire le bellezze del posto anche ad alcuni amici d'infanzia arrivati in città per l'estate.

Dopo alcuni giorni a casa è volato in Messico Alessio Zerbin, in attesa di scoprire il suo futuro proprio come l'amico Hirving Lozano: l'esterno è ad Acapulco da qualche giorno con la famiglia quasi al completo, da lì sente il suo entourage e programma il ritorno che potrebbe anche essere lontano da Napoli. Mezza estate da napoletano la farà anche Kim Min Jae: il domani è già scritto per il sudcoreano che in questi giorni è però sparito dai social per il servizio militare che sta portando avanti in patria. Tre settimane da completare prima di poter dire sì alla nuova squadra del cuore, ma anche in questi giorni di leva il difensore si è trasformato in una star per i compagni di stanza che ne hanno seguito a distanza la stagione vincente, tra selfie quasi vietati e autografi chiesti di soppiatto.

Si sono tenuti la mano in campo per tutto l'anno e ora potrebbero farlo anche al mare, idealmente: Khvicha Kvaratshelia ha salutato la sua stagione volando a Mykonos insieme con la futura moglie Nitsa. La Grecia è anche nei programmi di Victor Osimhen, che dopo gli impegni con la nazionale è volato per qualche giorno a Olososun - suo villaggio d'infanzia - prendendosi la scena e le cronache cittadine. Anche ieri, Victor ha approfittato del tempo in famiglia per una partitella con gli amici e un po' di relax prima di lasciare la Nigeria. I due potranno coppia anche in estate, ma la speranza di tutti i tifosi è soprattutto rivederli in campo ad agosto con la stessa maglia: ricaricare le batterie a poca distanza potrà far bene al nuovo Napoli di Garcia e anche a una delle coppie più prolifiche dell'ultima stagione europea, un duo che può far sognare ancora una città che non ha voglia di chiudere la festa.