«Emozioni a Paestum»: Roberto Vecchioni chiude la stagione dei grandi eventi estivi nella città dei templi

Sarà il concerto di Roberto Vecchioni, in programma venerdì 22 settembre alle 21.30 in via Magna Grecia a Capaccio Scalo, a chiudere “Emozione Paestum”, il cartellone degli eventi estivi della Città di Capaccio Paestum.

Sono oltre 150 gli eventi, iniziati a giugno e ancora in corso, che stanno caratterizzando la stagione estiva della Città dei Templi. Organizzati, supportati e promossi dal Comune di Capaccio Paestum, gli appuntamenti stanno toccando tutto il territorio della Città: dalla Planet Arena di Paestum al Palco sospeso del Capoluogo, dal lungomare Laura ai giardini di Villa Salati, dal Tempio di Nettuno alla Beach Arena all’ex Tabacchificio NEXT. Poesia, letteratura, teatro, danza, cinema, moda e sport. Ma anche e soprattutto tanta musica. Musica classica, jazz, pop, rock, taranta, folk, musica disco e musica d’autore. Ed è proprio con quest’ultima che l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere la stagione degli eventi.

Il gran finale è affidato a Roberto Vecchioni, paroliere, scrittore, poeta e professore di italiano considerato fra i cantautori italiani più importanti, influenti e stilisticamente eterogenei. In scaletta, per un concerto aperto gratuitamente al pubblico, il professore proporrà i brani del nuovo album alternati ai classici del suo repertorio, per uno spettacolo semplice e rigoroso con la musica al centro di tutto. «È con la voglia di chiudere il cartellone “Emozione Paestum” con un evento all’altezza della grande stagione estiva che abbiamo fin qui vissuto che abbiamo scelto per il gran finale uno dei più grandi, raffinati e amati cantautori italiani, Roberto Vecchioni – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Un concerto gratuito che, siamo certi, riempirà di persone il cuore di Capaccio Scalo.

Il concerto di Roberto Vecchioni sarà un dialogo tra l’artista e il pubblico. Nella sua opera, infatti, è ricorrente l'intrecciarsi del proprio essere con i più svariati miti della storia, della letteratura o dell'arte, questi ultimi presi in prestito non tanto per descriverne le gesta, piuttosto come espediente per rappresentare una parte di sé. Elemento principale è la bellezza come chiave di lettura per individuare una meta verso cui tendere e verso cui ambire, per dare un senso alla vita e per trovare in essa sempre nuova linfa per la costruzione di un mondo migliore.