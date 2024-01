Storytelling-concert, al real sito di Carditello ecco Zoppo e Cortese

Il nuovo storytelling-concert approda per la prima volta in Campania: si chiama La sera dei miracoli - Attraverso la canzone italiana ed è un racconto in musica di alcuni classici di Lucio Dalla, Franco Battiato,

Fabrizio De André, Ivan Graziani e Lucio Battisti. E' in programma domani, giovedì 4 gennaio alle ore 20.30, nel Real Sito di Carditello e unisce l'animo musicale di Michele Cortese, vincitore della prima edizione di X Factor, alla narrazione di Donato Zoppo.

Nella reggia borbonica, i due artisti reinventano e raccontano alcune delle canzoni più amate dei cantautori italiani - come Dalla, Battiato, Graziani, Battisti e De André - regalando emozioni straordinarie.

Il tutto è stato organizzato in occasione del popolare ciclo di eventi natalizi Jazz & Wine. Appuntamento speciale con visita e degustazione alle 19.30, a seguire il concerto alle 20.30.

Dopo il successo dello spettacolo dedicato a Lucio Battisti e Mogol, il musicista pugliese e lo scrittore campano hanno ideato un nuovo concerto-narrazione con il quale reinventano e raccontano alcune canzoni dei più amati cantautori italiani. La sera dei miracoli è uno spettacolo intimo, costruito intorno al dialogo tra voci, chitarre e tastiere.