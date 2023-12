Capodanno 2024, tutti i concerti città per città: da Elodie a Marco Mengoni, passando per Mahmood e Coez

Da Roma a Crotone, passando per Genova e Catania, il Capodanno degli italiani sarà all'insegna della musica. Con concerti organizzati nelle piazze di tutta la penisola, l'Italia intera si prepara a cantare e ballare in attesa del countdown del nuovo anno.

ROMA

Saranno Blanco, Lazza e Francesca Michielin ad animare la festa di fine anno organizzata da Roma Capitale con la collaborazione di RDS. Un concerto gratuito, nella tradizionale location del Circo Massimo di Roma, presentato dai conduttori radiofonici Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro. Oltre alle esibizioni live degli artisti, tra i più interessanti e apprezzati del panorama musicale attuale, uno spazio sarà poi dedicato anche a RDSNEXT, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ. La festa continuerà fino a tarda notte. Dopo il brindisi di mezzanotte, infatti, uno speciale Dj set a cura di Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, farà ulteriormente ballare e divertire il pubblico. Appuntamento quindi domani, domenica 31 dicembre, a partire dalle 21.30. Previste 45mila persone.

Capodanno 2024, a Roma il concerto al Circo Massimo: ospiti, orari, viabilità e dove vederlo in tv. Attesi in 45mila

CALABRIA

In diretta su Rai 1 e su RaiPlay, Crotone brinderà al nuovo anno ospitando in piazza Pitagora la grande festa de «L'anno che verrà», condotta da Amadeus. A quello in programma a Crotone si aggiungono poi i concerti di Giorgia a Cosenza, in piazza dei Bruzi, e di Max Pezzali a Corigliano-Rossano, in piazza Salotto.

SICILIA

A Palermo la sera del 31 salirà, sul palco delle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo, Elodie mentre a Catania a piazza Duomo si esibiranno Mario Biondi e Tananai. La festa palermitana, condotta da Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta, vedrà protagonista anche la Massimo Youth Orchestra.

GENOVA

Piazza De Ferrari a Genova farà invece di nuovo da scenario al Capodanno in musica targato Mediaset e condotto in diretta su Canale5 da Federica Panicucci. Sul palco un cast con tanti artisti della musica italiana e gli idoli dei più giovani, da Al Bano a Orietta Berti, dagli Articolo 31 a Rocco Hunt, poi Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, Valentina Parisse, Mamacita, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di Amicì

TOSCANA

Firenze, Siena, Pisa e Scandicci: queste le location dei concerti organizzati in Toscana. A Firenze in piazza della Signoria ci sarà Diodato ,tra musica, magia e canto. In piazza del Campo a Siena è attesa invece Emma Marrone, in scena anche il duo comico PanPers e Dj Angelo di Radio DeeJay. A Pisa piazza dei Cavalieri ospiterà il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo showcase di Fabri Fibra, il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Musica anche in piazza della Resistenza a Scandicci con Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò per la prima volta sul palco tutti assieme.

LOMBARDIA

Come ormai dal 2019, quando ad esibirsi fu Francesco Gabbani, a Milano non ci saranno concerti in piazza. Saranno tanti però gli appuntamenti in regione, a partire da Bergamo e Brescia, quest'anno capitali della cultura. A Bergamo in piazzale Alpini è atteso Giuliano Palma, mentre in piazza Loggia a Brescia si esibirà Mr. Rain. A Mantova sarà Madame a salire sul palco allestito in piazza Sordello mentre a Cremona in piazza Stradivari è in programma un dj set. A Pavia invece al teatro Fraschini è previsto il debutto nazionale di Elvis The Musical.

SARDEGNA

Non uno ma sei grandi concerti in Sardegna. Alla Fiera di Cagliari arriva il vincitore del festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni. In piazza Vittorio Emanuele a Nuoro la protagonista è Noemi, a Olbia doppio appuntamento al molo Brin con Zucchero e Salmo, che torna nella sua città natale. Il castello dei Doria farà invece da cornice al concerto di Mahmood a Castelsardo, mentre in piazza d'Italia a Sassari ci sarà il duo Renga e Nek. Un grande nome del rock made in Italy per il Cap d'Any al porto turistico di Alghero: sul palco Ligabue.

TORINO

Lo spettacolo della notte di San Silvestro in piazza Castello a Torino - con 10mila spettatori, già sold out - è ispirato alle Universiadi Invernali del 2025 che saranno ospitate nel capoluogo piemontese e sulle sue montagne. La serata sarà aperta dalla più antica Corale universitaria d'Italia e proseguirà con lo show che avrà come protagonisti Lo Stato Sociale, Mace dj set, Teenage dream party e Brenda Asnicar. Nel pomeriggio del 1 gennaio dalle 16.30, il concerto "Tieni il tempo!" - con 8mila posti per il pubblico - dell'Orchestra Filarmonica di Torino, che darà il via alle celebrazioni per il bicentenario del Museo Egizio.

EMILIA ROMAGNA

Bologna saluterà il nuovo anno, come da tradizione, con il rogo del «Vecchione» in piazza Maggiore, quest'anno realizzato dal fumettista Igort. La serata in piazza proseguirà con il dj set del duo Ninàs Drag Queens. A Rimini, invece, in piazza Fellini il concerto gratuito di Biagio Antonacci, i fuochi d'artificio sul mare, l'incendio del castello Malatestiano.

BARI

Bari aspetterà il 2024 nella tradizionale piazza Libertà, su un grande palco targato Radio Norba, con Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. Nel capoluogo pugliese Coez e Frah Quintale si esibiranno per la prima volta in coppia. Ermal Meta, che a Bari torna nella sua "casa", lancerà dal palco un messaggio contro la violenza sulle donne. La festa in piazza continuerà fino a notte fonda con un dj set firmato Radio Norba in collaborazione con Radio 105.

NAPOLI

A Napoli il cuore dei festeggiamenti come da tradizione a piazza Plebiscito. Dalle 21 si alterneranno Enzo Avitabile e i Bottari, Arisa e Jimmy Sax, The Kolors, Francesco Procopio, Francesco Mastrandrea, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani, in uno spettacolo condotto da Peppe Iodice, Francesco Cicchella e Daniele Decibel Bellini. Musica anche sul lungomare, dalle ore 22 alle 5 del mattino.

VENETO

Venezia festeggerà l'arrivo del nuovo anno con il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali in bacino di San Marco mentre a Padova, in Piazza Insurrezione, si terrà il concerto di Francesco Gabbani.