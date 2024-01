Adam Jendoubi morto dopo 9 giorni di agonia: era l'attore dei videoclip di Liberato

Dopo nove giorni di agonia, è morto in ospedale Adam Jendoubi, attore napoletano cresciuto a Forcella. Il giovane, appena 23 anni, era stato soccorso in arresto cardiaco all'alba di Capodanno a Castellammare di Stabia. Ieri pomeriggio, i familiari hanno dato autorizzazione ai medici dell'ospedale San Leonardo per l'espianto degli organi, come volontà del giovane attore, tra i protagonisti de “La paranza dei bambini” e volto dei videoclip del cantante Liberato. A confermarlo con un post sui social è il fratello Habib, anche lui attore e modello.

Inizialmente, viste le ferite al volto, i soccorritori avevano pensato ad un incidente stradale. Invece, secondo quanto si apprende, Adam Jendoubi era in arresto cardiaco dopo una festa per il Capodanno: il suo corpo riverso a terra e privo di sensi fu ritrovato lungo viale delle Terme, a Castellammare.