​Scoppia un petardo, ragazzo di 17 anni perde una mano e un occhio: è grave in terapia intensiva

Un ragazzo di 17 anni ha perso una mano e un occhio a causa dello scoppio di un petardo acceso per festeggiare il capodanno a Malnate (Varese). Il ragazzo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Del Ponte di Varese e sull'incidente indagano i Carabinieri di Malnate, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118.

Le parole del sindaco

«Ho sentito la famiglia e sono tutti molto sconvolti - ha scritto su Facebook il sindaco di Malnate Irene Bellifemine - sono consapevoli del fatto che la responsabilità è personale del ragazzo, che nulla si poteva fare se non stimolare le coscienze per non perseguire questi atteggiamenti che mettono in pericolo sé stessi e gli altri.

Il sindaco ha spiegato che «il Comune non può mettere in atto strategie da stato di polizia e non può prevenire comportamenti di questo tipo che sono personali. I Carabinieri erano sul territorio e sono intervenuti subito, ma chiaramente non potevano essere ovunque. Il caso, come ha sottolineato il padre del ragazzo ferito, deve essere da monito anche per altri coetanei in futuro».