Capodanno a Salerno, sette feriti per i botti: 50enne ricoverato al Ruggi

È di sette persone il bilancio dei feriti in provincia di Salerno a causa dei botti nella notte di Capodanno. Quattro sono stati medicati nell'ospedale di Nocera Inferiore, due a Salerno e uno a Sarno, quest'ultimo proveniente dal Napoletano. Fortunatamente in tutti i casi si tratta di lesioni non gravi e giudicate guaribili tra i dieci e i venti giorni. Soltanto per un 50enne, soccorso al Ruggi, si è reso necessario il ricovero in Oculistica per un trauma ad un occhio.

Tra i sette non rientra il ragazzo di 11 anni che, tra il 29 ed il 30 dicembre, è rimasto ferito ad Alfano, nel Cilento, per l'esplosione di un petardo. Lo scoppio gli ha provocato un grave trauma ad un occhio. Trasportato nell'ospedale di Vallo della Lucania è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che non è bastato per salvargli la vista ad un occhio.