«Mi chiamano balena perché sono una fitness influencer in sovrappeso. Ma non siamo tutte magre e bionde»

Beth Robinson è una fitness influencer e ha deciso di parlare delle critiche ricevute online a causa del suo aspetto. Come riporta il DailyMail, la donna ha iniziato a fare sollevamento pesi dopo un periodo di depressione. Erano stati proprio i dottori a raccomandarle di fare esercizio, di grande aiuto nel migliorare la salute mentale, ma ben presto Beth ha scoperto la sua passione per il fitness e ha finito per sviluppare un'ossessione per l'importo calorico e il suo corpo.

Per questo motivo, si è presentato un nuovo problema, vale a dire un disturbo alimentare con cui ancora oggi sta lottando: l'ex insegnante di arte è in recupero a causa della bulimia e ha deciso di usare la propria esperienza - sia i periodi più bui che quelli migliori - per sensibilizzare sull'argomento e far presente che magro non vuol dire necessariamente in salute e viceversa.

Beth ha lottato con il suo aspetto fisico sin da quando aveva 13 anni: «Al tempo c'erano un sacco di serie in tv sulla dieta ed ero circondata da persone a dieta.

Mi ricordo che la gente mi diceva che ero grassa, mentre a quel tempo, in realtà ero molto magra, mi si vedevano le costole, facevo sempre sport. Sono alta, ma il mio corpo è sempre stato abbastanza grosso e le mie gambe muscolose».

Inizialmente, l'influencer afferma di aver saltato qualche pasto, poi eliminato il pranzo e infine buttare via il cibo: «Ci sono state diverse fase intermedie ma ora mi sto rimettendo, e ne sono contenta. Però ho davvero faticato molto. Quando ho ricominciato a fare fitness mi sembrava di aver fatto progressi e poi ho perso il controllo non appena ho iniziato delle diete raccomandate da alcune industrie del settore. Se mangiavo qualcosa che reputavo "dannoso", credevo di dovermi allenare ancora di più per redimermi in qualche modo».

Poi, Beth chiarisce la differenza tra salute e forma fisica: «Il mio corpo era più piccolo e la gente credeva che fossi in salute, ma in realtà stavo creando tantissimi problemi al mio sistema digerente e il mio ciclo mestruale si era interrotto. Avevo un livello basso di sodio nel sangue e a volte svenivo». Adesso, l'influencer ha imparato ad apprezzare il suo corpo e condivide gli allenamenti sui social per sensibilizzare sull'argomento e aumentare la rappresentatività di un certo tipo di forma fisica.

«In tanti credono che gli appassionati di fitness siano fatti in un unico modo, ma non è così», dice Beth, «Conosco tante persone della mia taglia che sono in forma e in salute, ma non vengono mai mostrate nei media. I marchi si limitano sempre alla stessa immagine, vale a dire l'influencer magra, bionda, con gli addominali a vista, e tutti coloro che fanno sport e non sono così devono capire che va bene».

Tuttavia, la lotta è ancora lunga e Beth deve continuare a fare i conti con persone che la offendono e la denigrano: «Alcuni commenti sono il peggio del peggio e per qualche ragione nessuno dice niente perché sono nei confronti di una persona più grossa del normale - dice, e fa qualche esempio - il 90% degli uomini sotto alcuni video virali mi dicono che non sono attraente, mi chiamano balena e affermano che mi dovrei ammazzare, cancellare l'account, tornare ad avere disordini alimentari perché preferiscono quel tipo di corpo»

Leggere frasi del genere, naturalmente, ha un impatto profondamente negativo su Beth e sulla sua salute mentale: «Quando i miei video vanno virali cerco di non leggere i commenti, è davvero difficile avere a che fare con queste cose. Non importa quale sia il proprio aspetto, nessuno merita un trattamento simile. Io sono in una relazione felice e non voglio di certo risultare attraente per questi sconosciuti che pensano sia giusto fare commenti simili».

Eppure, non ha intenzione di smettere di lottare. La 31enne è andata a cena con il suo fidanzato e ha filmato la serata per pubblicare il video sui suoi social. Il fatto che i due abbiano deciso di ordinare un hamburger ha causato un'ondata di commenti di disapprovazione da parte della comunità fitness, tanto che altri content creator hanno usato il suo video per criticare le sue scelte.

Beth conosce il forte impatto che i social e i contenuti pubblicati online hanno sulle giovani menti, dato che in passato era insegnante: «Quando capitava di stare con i ragazzi durante il pranzo, sentivamo le loro conversazioni riguardanti il cibo e ciò che sentivano sul web. In un caso uno di loro aveva deciso che non avrebbe mangiato e dormito per tre giorni in modo da resettare il proprio metabolismo, il che è ovviamente pericoloso, e ragazze che si rifiutavano di mangiare durante il giorno».