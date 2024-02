BigMama, body shaming da parte di un giornalista Rai: aperto procedimento disciplinare. Bufera anche su Striscia

La Rai ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un suo giornalista per body shaming, colpevole di aver ironizzato sull'outfit della cantante BigMama, in gara a Sanremo 2024. In un nota di viale Mazzini si legge che l'Amministratore Delegato Roberto Sergio «appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming».

«Stesso provvedimento - annuncia la nota Rai - anche nei confronti di una giornalista di Intrattenimento Day Time che ha criticato le istituzioni trentine dopo la soppressione dell'orsa M90».

Body shaming, bufera su Striscia la Notizia

Sui social, intanto, monta la polemica anche contro Striscia la Notizia. La trasmissione di Antonio Ricci, infatti, ha condiviso una foto in cui BigMama viene accostata a un personaggio di un film Disney, con chiaro riferimento al suo corpo.

La stessa BigMama in un'intervista a La Stampa ha commentato: «Il meme su Ursula della Sirenetta? Fa male, ma lei è iconica come lo sono io. Voi no».