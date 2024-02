Sanremo 2024, pagelle terza serata: Mannino show (che dà dello sfigato ad Amadeus in conferenza stampa) e il blues di Russell Crowe

Altri 15 artisti in gara. E poi il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024. Le prime avvisaglie si sono già viste in conferenza stampa. La comica, che stasera affiancherà Amadeus nella terza serata, ha interrotto la sacrale lettura dei dati d'ascolto, ammonendo tutti che si stavano prendendo troppo sul serio, poi ha «accusato» Ama di essere troppo lungo e «di far durare Sanremo un anno», e di essere «sfigato», minacciando: «Sono una scheggia impazzita e non vedo l'ora perché sarò in diretta e nessuno mi può tagliare!». E poi stasera ci sarà un'altra star internazionale, Russell Crowe (e speriamo che non vada a finire come con Travolta) oltre ai super ospiti di casa nostra, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e Sabrina Ferilli. I cantanti, come già avvenuto ieri, verranno presentati dagli altri artisti in gara che si sono esibiti ieri e che questa sera vestiranno i panni dei presentatori.

La scaletta

Il Tre con il brano Fragili presentato da Loredana Bertè

Maninni con il brano Spettacolare presentato da Alfa

Bnkr44 con il brano Governo punk presentati da Fred De Palma

Santi Francesi con il brano L’amore in bocca presentati da Clara

Mr.Rain con il brano Due altalene presentato da Il Volo

Rose Villain con il brano Click boom! presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso con il brano Fino a qui presentata da Dargen D'Amico

Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita presentati da Bigmama

Angelina Mango con il brano La noia presentata da Irama

Diodato con il brano Ti muovi presentato da The Kolors

Ghali con il brano Casa mia presentato da Mahmood

Negramaro con Ricominciamo tutto presentati da Emma

Fiorella Mannoia con Mariposa presentata da Annalisa

Sangiovanni Con Finiscimi presentato da Renga e Nek

La Sad con il brano Autodistruttivo presentati da Geolier