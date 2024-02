Geolier che rompe gli schemi e scala le classifiche parziali di Sanremo, manda in crisi anche la più famosa assistente virtuale del mondo, Alexa. Se si chiede di ascoltare "I' p me tu p' te" l'apparecchio tecnologico spiega di non conoscere quasta canzone.

Quando, però, il brano viene diffuso all'interno della playlist di Sanremo dell'offerta Amazon, il mistero si scioglie. Alla domanda "qual è il titolo di questa canzone?" Alexa risponde serafica "stai ascoltando i pi apostrofo me tu pi apostrofo te".

Ed ecco svelato l'arcano, per l'assistente virtuale il titolo della canzone del rapper di Secondigliano è quello che ha appena pronunciato.

Insomma, se intendete ascoltare da Alexa il brano rivelazione di Sanremo, munitevi di pazienza e imparate a chiederle "i pi apostrofo", altrimenti non vi capirà.