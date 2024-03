Compra casa su Amazon, poi la scoperta incredibile: «Non posso vivere qui, mi trasferisco in un Airbnb»

Una tendenza che ormai sta spopolando sul web: i minuscoli loft, appartamenti ridotti all'osso che si possono trovare addirittura su Amazon. E lo sa bene Jeff Hitta, 23 anni, che ha scelto di acquistare una casa su Amazon che ha pagato oltre 20mila euro, ma ora è costretto a vivere in un Airbnb. Nonostante la piccola casa fosse attrezzata di alcuni elettrodomestici, un bagno, due divani e un tavolino, Jeff non riusciva letteralmente a reggersi in piedi.

Cosa è successo

«Ho 23 anni e ho appena comprato una casa su Amazon - ha spiegato il 23enne -. Sono alto come un classico uomo che vive nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Ma questo potrebbe essere un grosso problema per le persone più alte. Il motivo? Io riesco a toccare il soffitto della casa con le mie mani. Ho deciso che non vivrò qui, in realtà andrò in un Airbnb perché, come ho detto in un video precedente, perché il soffitto è troppo basso. La casa è pronta sto solo aspettando adesso i permessi per poterla affittare».

Numerosi sono stati i commenti degli utenti al video che ha pubblicato Jeff Hitta su Tiktok. «Preferirei acquistare un terreno, sono sincera», ha commentato un utente. E ancora: «Il sogno di mia figlia è avere una piccola casa. Le ho mostrato il tuo video ed è corsa su Amazon».