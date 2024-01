«Stiamo insegnando a nostro figlio di un anno come fare sci nautico. È un fenomeno»

Sa a malapena parlare ma Sonny, un bambino di un anno, sta già imparando a fare sci nautico. La mamma, Kayla Staff-Valastro, e il marito, Fabian, di Melbourne, hanno insegnato a Sonny a stare in piedi su una tavola fatta in casa, portandolo poi sull'acqua.

Hanno cominciato dentro casa usando la tavola e facendogli mantenere l'equilibrio, e sembra che Sonny ne sia sempre entusiasta. Durante le vacanze di Natale, la famiglia ha visitato Echuca, Victoria, per andare a fare sci nautico lungo il fiume Murray, mostrando le abilità di Sonny. Lo ha riportato il Daily Mail.

In un video virale su TikTok, il bambino indossa un giubbotto di salvataggio mentre si muove lentamente sull'acqua con il supporto di Kayla. La tavola di legno è progettata con impugnature per i piedi, un manubrio e una corda per i genitori. Kayla ha spiegato di aver iniziato ad insegnare a Sonny usando la tavola a casa, facendolo prima stare in piedi da fermo, poi facendo muovere la tavola per simulare il movimento dell'acqua.

Una volta padroneggiato ciò, Fabian l'ha trainata in giro per la casa fino a quando non si è sentito pronto per l'acqua. Nel video, Sonny è sorride e ride.

I genitori sono però consapevoli dei rischi e sono sempresull'attenti. Kayla ha dichiarato di avere sempre paura, ma hanno verificato tutto e ridotto al minimo i rischi. Sonny ha frequentato le lezioni di nuoto fin dai cinque mesi e i genitori si sentono sicuri mentre il figlioletto indossa il giubbotto di salvataggio.

La famiglia va al fiume da anni, con Fabian che pratica lo sci nautico fin da bambino e Kayla che ha imparato negli ultimi nove anni insieme a lui. «Ecco come le star sportive di RedBull vengono create», ha scritto un utente.