Cuoco lavora senza un giorno di malattia per 27 anni, l'azienda gli regala uno zainetto. La figlia raccoglie 400mila euro per comprargli una casa

Kevin Ford non aveva mai saltato un giorno di lavoro quando ha girato un video sul suo account TikTok dove mostrava il ringraziamento dell'azienda, Burger King. Il regalo, dopo 27 anni senza saltare mai un giorno, era misero: uno zaino con un biglietto del cinema, una tazza di Starbucks e una busta di caramelle e cioccolatini.

Il video era diventato virale finendo sul sito di news Tmz, che gli diede un'ulteriore popolarità.

Da allora è passato più di un anno, e Kevin, da quel momento, ha raccontato tutta la sua storia. Fino a pochi giorni fa quando ha potuto coronare il suo sogno.

Kevin Ford, dopo una raccolta fondi, è riuscito finalmente a comprare una casa a Pahrump, Nevada, sendendo poco meno di 200mila euro e condividendo la notizia sui social. «Voglio ringraziare tutti in tutto il mondo per quello che avete fatto per me, qualcosa che non avrei mai pensato possibile, diventare proprietario di una casa», ha detto mostrando la casa.

La famiglia ha raggiunto quasi 450mila euro su Gofoundme. Ford, che aveva celebrato il suo 27° anniversario con Burger King senza mai perdere un giorno di lavoro, ha continuato a lavorare nello stesso Burger King all'interno dell'Aeroporto Internazionale di McCarran a Las Vegas, che ora dista un'ora da casa sua, ma non gli dispiace perché ama guidare, ha dichiarato a Tmz.

Mentre la storia di Ford faceva il giro del web, il programma Today della Nbc ha organizzato per lui un viaggio a New York per incontrare i nipoti, in diretta in TV, ed è stato l'unico giorno in cui è mancato da lavoro.

«Ora i miei figli e i miei nipoti hanno un posto dove venire a trovarmi, e voglio ringraziare tutti per essere stati parte di questo miracolo e per tutto quello che avete fatto per me e continuate a fare per me ogni giorno», ha detto al sito. «Questo è davvero il sogno americano, è un miracolo di Natale».

La nuova casa di Ford presenta una veranda sul davanti con un'area relax per godersi la vista delle vicine montagne e un cortile completamente recintato.