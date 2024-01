«Ho 19 figli, ma ora ne voglio un altro: così potrò avere lo stesso numero di maschi e femmine»

Desiree Hart-Spegal, 35 anni, ha voluto e ha messo al mondo 19 figli che ha cresciuto con suo marito, Chris, 42 anni. Si tratta di dieci ragazze e nove ragazzi. A dirla tutta, la coppia ha otto figli insieme: Christa, otto anni, Izabella, sette anni, Christopher Jr, sei anni, Lily, cinque anni, Heavenly-Grace, quattro anni, Elliesiah, tre anni, Breiella, un anno e Zeke, che ha sei mesi.

Desiree ha tre figli da relazioni precedenti: Maliki, 18, Makaila, 17 e Andrew, 10.

La 35enne gestisce la famiglia con equilibrio ed ha raccontato, nelle ultime ore, di voler mettere al mondo un altro figlio per riuscire ad avere lo stesso numero di maschi e femmine.

«Abbiamo dieci femmine e nove maschi - ha spiegato Desiree a The Mirror -. Sono disposta ad avere un ventesimo figlio, per pareggiare il numero di maschi e femmine. Non mi dispiace averne di più. Sono brava a ricordare le date. Ad esempio, durante l'ora dei pasti, dispongo tutti i piatti in fila per le diverse fasce d'età in modo da poter distribuire facilmente le porzioni. Ci vuole solo organizzazione».

«Adoro avere così tanti figli - ha spiegato Desiree - Siamo una famiglia mista perfettamente imperfetta. Andiamo avanti e andiamo. Adesso amo il carattere di tutti i miei figli. Amo le loro personalità e mi piace tantissimo vederli crescere. Questa è la cosa che amo di più. È davvero la più grande avventura della mia vita. Penso a tutte le nostre vite. Io e mio marito siamo fortunatissimi».