Inessa Polenko, influencer morta per un selfie: è caduta da una piattaforma interdetta al pubblico. Il video choc

Morire per un selfie. Accade in Georgia, nella città di Gagra, dove un'influencer ha perso la vita dopo essere precipitata da un'altezza di 50 metri. Inessa Polenko, 39enne russa, voleva scattarsi una foto in un'area interdetta al pubblico, una piattaforma panoramica a strapiombo sul Mar Nero. Le immagini del terribile incidente, riprese da una telecamera di sorveglianza, sono finite sui social e non lasciano dubbi sulla dinamica della caduta.

Influencer morta per un selfie: la caduta in un video choc

Inessa Polenko è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta a causa della gravità delle ferite riportate.

Nel video si vede la donna mettersi in posa con lo smartphone fra le mani, per poi scivolare e cadere nel vuoto. Un uomo prova a intervenire, ma immediatamente comprende che non può salvare la donna.

Secondo quanto riportano i siti locali, le autorità georgiane hanno aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto. Inessa Polenko è caduta da quella che sembra una trave, appartenenete a una piattaforma rimasta incompiuta e interdetta ai turisti. La 39enne russa era molto attiva sui social, dove condivideva contenuti su fitness, viaggi e beauty.