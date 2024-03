Ieri ha fatto il tifo per i suoi compagni di squadra dagli spalti, caricandosi prima durante e dopo con la cintura di un campione del mondo di arti marziali (il connazionale, Ilia Topuria con cui ha fatto una storia su Instagram) e da oggi si prepara alla finalissima play off che potrebbe regalare alla sua Georgia una storica qualificazione alla fase finale dei campionati Europei.

Scontato il turno di squalifica nella semifinale di ieri pomeriggio con il Lussemburgo (vnta per 2-0 dai suoi compagni (doppietta di Zivzivadze a cavallo dei due tempi), Khvicha Kvaratskhelia intende caricarsi i crociati sulle spalle per portarli dritti fino in Germania. Martedì prossimo, l'attaccante sarà regolarmente in campo agli ordini del Commissario tecnico Sagnol per affrontare la Grecia (che ha battuto agevolmente nell'altra semifinale il Kazakistan (5-0).

Kvara e compagni avranno anche il considerevole vantaggio del fattore campo. La sfida che vale uno degli ultimi tre biglietti per Euro '24 dalla porta secondaria si giocherà infatti al Boris Paichadze di Tbilisi. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18, partita secca: chi vince stacca il pass per l'Europeo, chi perde torna a casa.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Kvara proverà a chiudere la pratica con largo anticipo per tornare a Napoli con un altro piccolo tassello di una carriera ancora tutta da scrivere.