Napoli, Zielinski: «Non sto giocando con il club ma voglio portare la Polonia agli Europei 2024»

A Naoli ha perso il posto da titolare, ma in nazionale resta uno dei leader assoluti. Piotr Zielinski ritrova gol e sorriso con la Polonia contro l'Estonia, un 5-1 in cui mette la firma e che serve ai suoi per approdare alla finale Playoff da giocare per aggiudicarsi gli Europei.

«Conosciamo il Galles, lo abbiamo battuto due anni fa. Sono una squadra fisica e di qualità, ma noi vogliamo qualificarci» le parole di Zielinski dopo la gara. Che ha scherzato sul gol: «Non ho segnato troppi gol di testa nella mia carriera. Dietro di me c'era Lewandowski pronto a segnare, spero non si sia arrabbiato» ha detto col sorriso.

Un pensiero anche al Napoli: «È vero, non sto giocando molto quest'anno con il club, ma fisicamente mi sento al meglio» ha spiegato sul mancato utilizzo con gli azzurri «Voglio dare il massimo per la nazionale. Siamo ottimisti, voglio portare la Polonia ai prossimi Europei».