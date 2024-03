Georgia-Lussemburgo 2-0, Kvaratskhelia non c'è ma esulta: è in finale di Playoff per Euro 2024

Non gioca - perché è squalificato - ma esulta come fosse il primo dei tifosi. Khvicha Kvaratskhelia giocherà la finale Playoff per accedere a Euro 2024, la sua Georgia si è aggiudicata oggi la semifinale prevista contro il Lussemburgo con un 2-0 che spalanca le porte dell'ultimo appuntamento per la nazionale di Sagnol.

Il campione del Napoli non ha potuto essere in campo per scontare il turno di squalifica rimediato nell'ultimo appuntamento dei gironi di qualificazione, ma aveva puntualmente raggiunto il ritiro georgiano lunedì, all'indomani della sfida contro l'Inter con addosso la maglia del Napoli.

La gara contro il Lussemburgo l'ha decisa Zivzivadze, la punta in forza al Karlsruher che ha giocato al posto di Kvaratskhelia oggi in sua assenza. La formazione georgiana si giocherà ora la qualificazione all'europeo nella finalissima contro la vincente di Grecia-Kazakistan il prossimo martedì 26 marzo.