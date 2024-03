Entrambi inseguono la qualificazione ai prossimi campionati europei dalla porta di servizio. Kvaratskhelia oggi pomeriggio sarà costretto a guardare la sua Georgia dalla tribuna (è squalificato) affrontare il Lussemburgo nella semifinale play off a Tbilisi; mentre Zielinski sarà regolarmente in campo nelle fila della Polonia che se la vedrà stasera con l'Estonia a Varsavia. In caso di accesso alla finale i due giocatori del Napoli non si scontreranno. La formula degli spareggi per Euro 24, infatti, vede ai nastri di partenza 12 squadre - divise in tre gironi - che si affrontano in partite ad eliminazione diretta (semifinali e finali): le nazionali vincitrici dei rispettivi raggruppamenti si aggiudicheranno gli ultimi tre biglietti per la fase finale dell'Europeo.

APPROFONDIMENTI Inter-Napoli 1-1: Juan Jesus vale il pari Barcellona-Napoli 3-1: flop degli azzurri Barcellona-Napoli, è la notte dell'orgoglio blaugrana: «Vinciamo per Xavi»

Georgia e Polonia non sono nello stesso girone quindi i due giocatori del Napoli non incroceranno comunque i «guantoni» dovessero andare avanti nella post season. Kvara oggi farà il tifo per i suoi compagni della Georgia con la speranza che passino il turno per poi scendere in campo nella finalissima (in programma martedì prossimo) contro la vincente tra Grecia e Kazakistan. Discorso diverso invece per Piotr Zielinski che stasera sarà uno dei punti di forza della Polonia di Lewandowski e Szczesny contro l'Estonia al «PGE Narodowy» di Varsavia. Anche il centrocampista polacco, così come Kvara, avrà il vantaggio del fattore campo per prenotare la finale. In caso di passaggio del turno, Piotr e compagni affronteranno (sempre martedì prossimo) la vincente tra Galles e Finlandia. Le gare dei play off saranno ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei 90' regolamentari si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Tra i tanti nazionali del Napoli in giro per mezza Europa c'è anche chi si "gode" gli impegni amichevoli con la propria rappresentativa forte di un oscar come. Il regista del Napoli e della nazionale slovacca (guidata da... Calzona) è stato eletto miglior giocatore slovacco del 2023. Stanislav ha ritirato il premio in smoking e non si è sottratto alle domande dei cronisti. «Sono felice per questo riconoscimento che per me è un grande stimolo. Sono orgoglioso, non pensavo di vincere. Questa vittoria è un premio per la stagione fatta l'anno scorso con il Napoli. Questo 2023 è stato strano: la prima parte bellissima, la seconda no. Ma noi siamo il Napoli, non ilo il Real che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla buona strada per arrivarci. Hamsik? Ha vinto otto volte il titolo di miglior calciatore slovacco, ma sono certo che ne scambierebbe volentieri uno con me per lo scudetto che abbiamo vinto a Napoli». Lobotka che ha un accordo fino al 2027 con il club di DeLa (con opzione di rinnovo unilaterale da parte del Napoli) parla comunque del suo futuro. «A Napoli sono felice - ha concluso - vediamo cosa mi riserverà il futuro».