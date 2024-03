Si riparte. Il Napoli ha ripreso ad allenarsi questa mattina a Castel Volturno. Una settimana singolare per gli azzurri nella settimana di stop per la pausa delle Nazionali (l'ultima della stagione). La squadra – decimata dalle partenze dei tanti convocati nelle rispettive rappresentative – era anche orfana del tecnico Francesco Calzona e di tutto il suo staff che, come concordato visto il duplice ruolo di allenatore e Ct della Slovacchia, è volato a Bratislava per la doppia amichevole che vedrà tra i protagonisti che Stanislav Lobotka (contro l'Austria e la Norvegia di Ostigard).

Allenatore assente (giustificato) e bomber presente, ma infortunato. Victor Osimhen infatti non ha potuto rispondere alla convocazione della sua Nigeria per via dell'infortunio muscolare accusato subito dopo la gara di ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona. Lo staff medico della federazione nigeriana, di concerto con quello del Napoli, ha scelto di tutelare i muscoli di Victor preferendo che seguisse un protocollo di recupero in sede. L'attaccante dunque si è presentato regolarmente stamattina a Castel Volturno per cominciare il percorso di riabilitazione e mettendo nel mirino la sfida con l'Atalanta in programma sabato Santo al Maradona.

Il gruppo di superstiti era composto da appena 14 elementi della rosa (Gollini, Contini, Idasiak, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Demme, Dendoncker, Lindstrom, Anguissa, Simeone, Ngonge e Osimhen). Calzona ha fatto usare un drone con cui poter visionare il lavoro degli azzurri da remoto: sia in tempo reale, sia in differita. La squadra ha fatto dei lavori atletici specifici. Osimhen si è allenato a parte, mentre Politano ha marcato visita per una sindrome influenzale.