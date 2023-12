Napoli De Laurentiis vuole comprare lo stadio: «Ho già presentato progetto»

«Non è vero che non ho presentato un progetto. Ne ho presentato uno che non è stato mai studiato».

Aurelio De Laurentiis torna a parlare dello stadio dopo la risposta del Comune di qualche giorno fa. «Avevamo previsto meno spettatori ma qualcuno ha voluto fare il Masaniello chiedendo uno stadio da 60mila spettatori. Il Comune dice che lo stadio deve essere a disposizione dei napoletani, allora facciamo una mossa di azionariato popolare. Perché poi i 70 milioni per Osimhen chi li tira fuori? Io».

«Loro parlano di concessione, ma io lo voglio comprare» ha continuato De Laurentiis «Voglio impegnarmi e investire per rendere lo stadio uno stadio europeo, con skybox e pubblico vicino ai calciatori» ha continuato il patron «Napoli-Inter? Non abbiamo due terzini a sinistra, ci servirà un po’ di culo. Abbiamo un nuovo allenatore che ha una grande responsabilità. Ha dovuto affrontare l’Atalanta e poi subito il Real Madrid, con cui pareggiavamo fino a quel finale. In due giorni non è facile preparare l’Inter, non lo sarà preparare la Juventus in cinque».