Macedonia del Nord-Italia, probabili formazioni. I numeri: a Raspadori la 10, a Retegui la 9. Tra gli esclusi Casale e Spinazzola

SKOPJE - Luciano Spalletti ha diramato pochi minuti fa la lista dei 23 che stasera prenderanno parte alla sfida contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Oltre agli esclusi per infortuni, Chiesa e Pellegrini, il ct ha lasciato fuori dai convocati il quarto portiere Provedel, l’esordiente Casale e Spinazzola, più Pessina. Ai 23 giocatori sono stati assegnati anche i numeri per queste due sfide (l’altra, martedì a Milano contro l’Ucraina). La 19 di Bonucci è finita sulle spalle di Frattesi; Mancini ha LA 14, Politano la 7, a Raspadori è capitala la 10 lasciata libera da Pellegrini. Retegui ha mantenuto la 9 così come Tonali la 8 e Immobile la 17, Zaccagni la 20 e Zaniolo la sua classica 22. A meno di sorprese, stasera in campo contro la Macedonia dovrebbero andare Donnarumma (1), Di Lorenzo (2), Mancini (14), Bastoni (23), Dimarco (3), Barella (18), Cristante (16), Tonali (8), Politano (7), Immobile (17) e Zaccagni (20).