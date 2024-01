Le verità della hostess: «Solitudine, difficoltà mentali e per i passeggeri facciamo sesso promiscuo»

Un'assistente di volo ha utilizzato TikTok per sfogarsi riguardo a una serie di comportamenti poco cortesi che ha osservato nei suoi passeggeri durante i suoi anni di lavoro. Destanie Armstrong, 25 anni, assistente di volo che vive a Philadelphia, ha condiviso sul social ciò che lei stessa ha definito delle «verità nascoste» riguardo ai passeggeri maleducati sugli aerei.

Nel video di otto minuti, mentre si prepara per la notte durante una sosta, Destanie ha iniziato a raccontare la sua principale frustrazione: l'imbarco.

Ha spiegato di preferire lavorare nella parte anteriore dell'aereo durante l'imbarco, dove si può dare il benvenuto ai passeggeri. Al contrario, in coda all'aereo la vita diventa molto difficile a causa di passeggeri che creano problemi senza motivo.

Il secondo elemento fastidioso per la hostess è «lavorare con personalità forti». Ha sottolineato quanto il morale sia basso nel loro settore negli Stati Uniti a causa di espisodi di avidità aziendale, portando molti membri del personale di volo a essere negativi e frustrati. Inoltre, ha menzionato la solitudine e l'impatto sulla salute mentale come una sfida significativa per gli assistenti di volo. Molti di loro, ha affermato che «stanno affrontando difficoltà mentali che sono difficili da comprendere se non si è assistenti di volo».

Destanie ha anche parlato dello stigma sociale associato agli assistenti di volo, compresi gli stereotipi sessuali, per cui tutti gli assistenti di volo siano promiscui durante le soste tra un volo e l'altro.

Infine, ha sottolineato il problema del salario, dichiarando che nonostante lavori quasi tutti i giorni, ha difficoltà a superare i 3mila euro al mese, rendendo difficile sostenere un tenore di vita adeguato.