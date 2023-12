Hostess confessa: «C'è un pericolo nascosto sui voli che nessuno considera»

Una ex-assistente di volo ha rivelato un pericolo nascosto che si cela durante i viaggi in aereo che potrebbe danneggiare seriamente la tua pelle. Kayla, dopo un'esperienza di cinque anni di voli, ha dichiarato di mettersi «religiosamente» la crema solare a bordo, poiché i livelli di raggi UV in cielo sono molto elevati.

Una ex-assistente di volo ha rivelato un pericolo nascosto che si cela durante i viaggi in aereo che potrebbe danneggiare seriamente la tua pelle. Kayla, dopo un'esperienza di cinque anni di voli, ha dichiarato di mettersi «religiosamente» la crema solare a bordo, poiché i livelli di raggi UV in cielo sono molto elevati.

«C'è un pericolo nascosto sui voli che penso che la maggior parte delle persone non consideri ed è quello dei raggi UV», ha affermato Kayla in un video su TikTok ripreso dal Daily Mail. «I raggi UV lassù sono incredibilmente dannosi, quindi applico la crema solare prima e durante il volo in modo rigoroso».

Si è scoperto che i finestrini in plastica, come quelli presenti sugli aerei commerciali, bloccano i raggi UVB, quelli che causano scottature, ma non hanno alcun effetto sulla trasmissione della dannosa radiazione UVA. L'esposizione occasionale alla radiazione UVA non causa molti danni a chi viaggia raramente, ma a coloro che volano regolarmente è stato consigliato di applicare la crema solare ogni due ore durante il volo.

Il video di Kayla è stato visualizzato quasi 50.000 volte e ha suscitato lo stupore di centinaia di persone: «Oh mio Dio, non mi era mai venuto in mente!», ha commentato un utente.