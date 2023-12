Mamma single licenziata dal ristorante prima di Natale, lo sfogo: «Il mio capo si è infuriato per le recensioni dei miei amici»

I licenziamenti prima delle feste di Natale sembrano essere molto comuni, per diversi motivi: innanzitutto, è più facile che gli impiegati stabili chiedano giorni di ferie e che si rivelino quindi un problema per i conti aziendali anziché una risorsa; inoltre, sembra che in molti casi le aziende rimandino questa decisione di risparmio all'ultimo momento disponibile dell'anno perché si sperava di poterla evitare del tutto.

In ogni caso, tale decisione ha un impatto negativo sul lavoratore che si ritrova senza impiego proprio nel momento in cui si spende per le feste natalizie, sia per vacanze di vario tipo che per acquistare i regali.

In particolare, poi, se sei una madre single, la situazione si fa davvero complicata, ed è proprio quello che è successo a Carlie.

​Carlie ha pubblicato un video di pochi secondi sul suo account TikTok in cui si riprende con espressione sconsolata e un breve testo in cui spiega per sommi capi cos'è successo: «Oggi sono stata licenziata da un ristorante in cui facevo da cameriera perché alcuni clienti che conoscevo personalmente mi hanno lasciato delle recensioni positive, ed è quasi Natale. Sono una mamma single. Il mondo è davvero crudele».

Nella didascalia, aggiuge: «Non mi sembra vero». Il motivo del suo licenziamento ha causato confusione tra gli utenti, che si sono chiesti perché mai delle recensioni positive potessero essere un problema: non è di solito proprio ciò che un capo cerca di ottenere dai propri dipendenti, specialmente quando si tratta di lavori nei servizi?

Dunque, nei commenti sono stati chiariti alcuni punti: a quanto pare non è la prima volta che qualcuno viene licenziato per questo motivo e sembrerebbe che il capo della giovane mamma abbia pensato di essere stato ingannato dato che i clienti che hanno lasciato le recensioni conoscevano Carlie.

In realtà, precisa la ragazza, «non era scritto da nessuna parte che amici e conoscenti non potessero lasciare recensioni, si trattava comunque di clienti, e non li conoscevo tutti, solo alcuni». Mentre alcuni utenti non credono alla sua storia, altri esprimono la vicinanza per la situazione complessa in cui si trova e cercano di consigliarle strade alternative: «Intanto presenta la domanda di disoccupazione e poi fai presente che non è per giusta causa».