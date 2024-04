Licenziata dal supermercato, si vendica e distrugge tutto mentre i clienti filmano: «Se non lavoro io, allora non lavorerà nessuno»

Perdere il lavoro, al di là della giusta causa o meno, è per molti un momento di grande difficoltà. Infatti, non sempre c'è una seconda possibilità che ci aspetta a braccia aperte e la situazione economica di intere famiglie potrebbe dipendere da un singolo stipendio.

In questi contesti, le reazioni alla brutta notizia possono essere molto diverse tra loro, ma non è affatto raro per chi è stato licenziato provare un profondo risentimento nei confronti del capo o dell'azienda. A volte quel risentimento trova una valvola di sfogo nel parlarne con i propri amici e affetti, ma in alcuni casi l'ex dipendente si lascia andare a sentimenti di vendetta, come è successo in un supermercato degli Stati Uniti.

Nel video pubblicato su TikTok da un cliente, infatti, vediamo il caos successivo al passaggio di un'impiegata decisamente arrabbiata a causa del licenziamento da Walmart, una celebre catena di supermercati americana.

La vendetta per il licenziamento

Per il cliente si trattava di un giorno come un altro, ma mentre girava per le corsie del supermercato è stato subito chiaro che c'era qualcosa che non andava.

In un video di circa un minuto pubblicato su TikTok, Terrell ci mostra lo stato in cui versa il locale dopo il passaggio di una ex dipendente decisamente arrabbiata: scatole di cereali, riso, pacchetti di patatine, bottiglie e altri prodotti sparsi (e in alcuni casi rotti) per terra.

Mentre cammina in mezzo al caos, Terrell spiega cosa sta succedendo secondo le informazioni che è riuscito a carpire: «Hanno appena licenziato una dipendente e lei... lei sta lanciando cose, al momento - dice, mentre si vedono persone cercare di fare lo slalom tra i prodotti a terra -. È lei, quella che sta camminando verso di me. Non so perché sia stata licenziata, ma dov'è la polizia? Forse non è il caso di andare in prigione per una cosa del genere. Ora sta dicendo agli altri di pulire».

Nei commenti alcuni utenti che hanno lavorato per Walmart affermano di comprendere la situazione e di non essere affatto sorpresi dall'accaduto, considerando le condizioni degli impiegati e, in generale, dell'attività. Qualcuno si congratula per l'uscita di scena certamente d'effetto, mentre altri vorrebbero capire qual è il motivo per cui la donna è stata licenziata.