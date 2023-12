Compra un abito da sposa solo perché costa 25 euro, tre mesi dopo il ragazzo le fa la proposta: «Finalmente posso indossarlo!»

La storia di Emmali ci insegna che nella vita a volte bisogna avere quel pizzico di speranza nel nostro futuro che ci permette, quando necessario, di buttarci e di fare ciò che ci dice il cuore... o il portafogli. O magari entrambi? La ragazza di 21 anni, infatti, a settembre stava facendo un giro in un negozio dell'usato e ha trovato un abito da sposa del valore di oltre 6mila euro in vendita per soli 25.

In quel momento, pur avendo un ragazzo, non c'era stata nessuna proposta e nessuna discussione in merito, eppure Emmali ha deciso di non farsi sfuggire l'occasione e ha acquistato, d'impulso, il vestito tanto amato dalle celebrità.

Circa tre mesi dopo il fatidico giorno, ha ricevuto la proposta di matrimonio.

A settembre Emmali aveva pubblicato un video sul suo account TikTok in cui raccontava dell'acquisto impulsivo e lo mostrava al pubblico. Con il vestito indosso, spiega: «Sto riprendendo perché oggi ho trovato l'abito che indosserò al mio matrimonio a un negozio dell'usato per soli 25 euro».

Poi, la ragazza mostra il taglio e afferma: «Mi sta perfetto, non avrebbe neanche bisogno di modifiche». La sorpresa, però, è arrivata dopo che Emmali ha deciso di cercare l'abito online: «Il prezzo originale è di 6.200 dollari, è di Galia Lahav. Il vestito da sposa di Paris Hilton era di Galia Lahav, ed è un brand che ha indossato anche Beyoncé. È davvero meraviglioso».

La didascalia del video, tuttavia, parlava chiaro sulla possibilità di sposarsi: «Sono così emozionata di aver trovato quest'abito e potrebbe essere che io non lo usi mai dato che sicuramente non sarò fidanzata o sposata per un po', ma forse è destino». Effettivamente, sembra proprio che si sia trattato di destino: due giorni fa, il 20 dicembre, Emmali ha pubblicato un altro video in cui il suo ragazzo si inginocchia davanti a Buckingham Palace per chiederle la mano.

Gli utenti sono rimasti affascinati sia dall'abito che dalla storia di Emmali e hanno espresso il desiderio di far accadere più spesso cose del genere: «Ho donato il mio vestito da sposa sperando che un'altra donna che non poteva permetterselo potesse goderselo in quel giorno speciale», e qualcun altro ha aggiunto, «La sorellanza dell'abito da sposa viaggiatore, dovresti donarlo anche tu così il ciclo continua».