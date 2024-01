Sceglie l'abito da sposa, poi la richiesta choc: «L'intimo per lei non è gratis». La rabbia dei futuri coniugi: discriminata per la carnagione scura

«È stato veramente imbarazzante, e mi ha riportato alla mia infanzia da ballerina, quando dovevo tingere da sola le calze e le scarpe da danza. Non era certo quello che mi aspettavo nel giorno in cui dovevo scegliere il mio abito da sposa».

Tessa Tokes e Joey Kirchner, una coppia di influencer, hanno denunciato su Tiktok l'esperienza della ragazza durante quello che doveva essere uno dei giorni più belli e memorabili di sempre. Il momento in cui avrebbe finalmente scelto come presentarsi all'altare insieme al suo futuro marito.

​Come raccontato, però, la giovane si sarebbe sentita discriminata da una particolare spiegazione fornita dalla commessa mentre Tessa stava provando l'abito. La titolare del negozio, ha raccontato nel video il ragazzo, l'ha informata che «gli indumenti intimi adatti alla sua carnagione avrebbero avuto costo aggiuntivo, mentre sarebbero stati gratis i capi intimi per carnagioni più chiare».

Tessa Tokes, condividendo la sua storia con Good Morning America, ha descritto in modo vivido l'esperienza di idi discriminazione.

Inizialmente esitante a parlare, si è poi confidata con il futuro sposo. «Sono rimasta estremamente scioccato e sconvolto, non mi aspettavo che una cosa del genere potesse accadere. Per un breve istante ho perso le parole e ho immaginato come debba essere stata questa esperienza per Tessa. Ero furioso», ha detto Joey Kirchner.

Pur evitando di fare il nome del negozio, la coppia ha voluto mettere in evidenza il problema su TikTok, sperando di ispirare cambiamenti positivi all'interno del settore. Una volta contattata, la boutique si è scusata e ha generosamente offerto gratuitamente l'abito con gli indumenti intimi del colore adatto alla carnagione della ragazza. Il video ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, suscitando un'ondata di sdegno verso il comportamento del negozio.