«Sposa attenta, il tuo futuro marito ti sta tradendo all'addio al celibato e flirta con me»

Chi ha detto che la solidarietà femminile non esiste? La storia di Tiana Wiltshire ha fatto il giro del web ed è diventata virale su TikTok. La vicenda non riguarda personalmente la content creator statunitense ma una sfortunata ragazza che, per un video comparso sulla piattaforma, si sarà vista stravolgere la vita.

Tiana ha voluto mettere in guardia una futura sposa (che lei non conosce) perché, durante un pomeriggio di festa con le amiche, ha incontrato un futuro sposo che stava festeggiando il suo addio al celibato e che sarebbe stato infedele alla fidanzata...

proprio con la tiktoker.

Tiana, quindi, ha voluto raccogliere un po' di prove per la malcapitata: ha flirtato con il ragazzo e si è anche scambiata alcuni messaggi nella chat di Instagram. Tutti dati che potrebbero davvero essere sufficienti a far saltare un matrimonio.

Tiana Wiltshire, una tiktoker molto conosciuta sul social ha pubblicato un video in cui spiega: «Se il tuo fidanzato è appena andato a Las Vegas per il suo addio al celibato e ieri era nella piscina della MGM Wet Republic, ti ha tradito». La tiktoker, poi, ha continuato spiegando ciò che è successo: «Io ero lì con alcune amiche e una ragazza stava parlando con una sua amica dicendo che in piscina c'era una festa di addio al celibato e che il futuro sposo stava ci stava provando con tutte. Quindi, ho deciso di verificare se fosse vero e sono andata da lui, ci ho parlato e ci siamo scambiati i contatti su Instagram. Per tutto il tempo, lui ha flirtato con me e con le mie amiche. Quando gli ho chiesto Ma sei tu quello che si deve sposare?, lui mi ha risposto in modo ammiccante e sorridente In teoria sì. Lui e il suo gruppo indossavano cappellini rosa e io ho il suo nome Instagram ma non lo voglio condividere pubblicamente per privacy ma se mi stai ascoltando e pensi di essere te la fidanzata tradita, scrivimi o commenta il video così che ti possa inviare tutte le informazioni e i messaggi che ci siamo scambiati. Il suo nome fa rima con cat e saddams o qualcosa del genere insomma. Spero che la diretta interessata non sia qui ma se fosse così, lui ti ha tradita e devi saperlo».

@tianawiltshire *SATURDAY MARCH 9!!!!* not sunday sorry im hungover. PLEASE DO NOT MARRY HIM. A girl told us this and we went over to get his insta so we could tell you. The fact he immediately gave us his info also goes to show loyalty…. HELP ME FIND THIS GIRL 😭 ♬ original sound - Tiana Wiltshire

Il video di Tiana Wiltshire ha totalizzato, in pochissimo tempo, ben 24 milioni di visualizzazioni. Tutte le ragazze prossime al matrimonio e non, sono corse ad ascoltare la denuncia della tiktoker che ha smascherato il fidanzato infedele. I commenti, poi, non sono mancati e, sotto al video, qualcuno ha scritto: «Non è giusto, però... Quello che succede a Las Vegas, resta a Las Vegas», «Bella idea! Meglio saperlo prima del matrimonio se tuo marito è un infedele» oppure «Potresti avere rovinato e allo stesso tempo salvato la vita di una ragazza, ne sei consapevole vero?».