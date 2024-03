«Spogliarelliste vietate, ecco le regole per l'addio al celibato»: il video del decalogo della fidanzata gelosa diventa virale

L'addio al celibato può essere una festa molto "pericolosa" ed è bene che, a pochi giorni dal matrimonio, non succeda nulla che possa rovinare l'atmosfera o fare arrabbiare la futura sposa. Proprio per questo, la tiktoker Isabella Blount di Leicestershire, Inghilterra, ha deciso di stilare una lista di regole (molto dettagliata) per il suo fidanzato.

Il video che è stato pubblicato su TikTok ha riscosso moltissimo successo tanto che è stato visto più di un milione di volte. Nella lista di Isabella ci sono sette punti da rispettare in modo assoluto. La tiktoker scrive: «Le spogliarelliste sono vietate; le altre ragazze non si guardando; scrivimi così so che stai bene; puoi divertirti ma sempre ragionando; puoi fare foto e video, documentare tutto; ci sono alcune località che puoi scegliere... Amsterdam assolutamente no; portami un regalino». In una recente intervista rilasciata a Hitched.co.uk, Isabella ha spiegato lo scopo del suo video TikTok.

Isabella Blount ha risposto ad alcune domande di Hitched.co.uk in merito al suo video virale su TikTok: «Ovviamente, il video era ironico...

non voglio controllare così tanto la vita del mio fidanzato, mi fido! La parola regole doveva essere uno scherzo, alla fine, non è un bambino. Direi che ho solo tracciato dei confini, ma penso che tutte le ragazze lo facciano in modo tacito e non. Il divieto alle spogliarelliste, per quanto mi riguarda, dovrebbe essere il minimo, andare a spettacoli del genere penso sia una mancanza di rispetto nei confronti della fidanzata e credo che in tante la pensino come me. Un'altra cosa molto importante per me è la comunicazione. Io e il mio fidanzato viviamo insieme e parliamo tanto di tutto quindi sarebbe innaturale non scriverci o sentirci se siamo lontani. Vogliamo solo sapere se l'altro è al sicuro e sta bene. Il mio fidanzato sapeva del video di TikTok prima che lo pubblicassi, ci sembrava una cosa simpatica da fare, eravamo d'accordo. Ora, ridiamo insieme leggendo i commenti. Anche la cosa del regalo doveva essere uno scherzo, anche se a dire il vero, un pensierino non mi dispiacerebbe! Lui è d'accordo con questo genere di contenuti social perché conosce il lavoro che faccio. La 'regola' della comunicazione, comunque, è per noi la più importante. Anche lui vuole sempre sapere se sono al sicuro e se sono felice».

Infine, Isabella Blount ha concluso la sua intervista dicendo: «Penso che questo mio video abbia dato il via a uno scambio di opinioni molto interessanti e intelligenti, a giudicare dai commenti. Inoltre, il divieto alle spogliarelliste non è così assurdo, dato che, una ragazza mi ha scritto che lei e il fidanzato si sono lasciati perché lui, prima del matrimonio, era stato a uno spettacolo con gli amici.