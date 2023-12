«Costrette a buttare migliaia di euro di prodotti nel cestino»: svelata sui social la pratica più controversa delle profumerie

Vi è mai capitato di pensare cosa accade a tutti quei prodotti che vengono restituiti o passano la data di scadenza nelle profumerie? Una serie di video pubblicati sui social ci mostrano la pratica diffusa di gettare via, direttamente nel cestino, migliaia di euro tra rossetti, ombretti, fondotinta e tanto altro.

Ogni prodotto riportato al negozio, anche se non è stato effettivamente usato nemmeno una volta, deve necessariamente essere gettato. Questa pratica, come riportato dal DailyMail, è chiamata damaging out e oltre all'evidente spreco, provoca danni ingenti all'ambiente.

La discussione su questa pratica nasce da un video virale di Tweak it Club, un brand che produce shampoo, balsamo e bagnoschiuma vegani e cruelty free (vale a dire prodotti che non sono stati testati sugli animali).

Nella clip, che raccoglie diversi filmati di famose profumerie, si denuncia: «L'industria del beauty ha un enorme problema di spreco».

«Anche se il prodotto non è nemmeno stato aperto - continua la spiegazione - finisce direttamente tra i danneggiati e quindi in discarica per motivi igienici in modo da assicurarsi che non venga rivenduto. Venditori di alto profilo sono finiti in tribunale per non aver smaltito in maniera corretta rifiuti pericolosi e infiammabili»

Per questo motivo, Tweak It Club tenta di sensibilizzare sul tema e sprona gli acquirenti a fare più attenzione quando comprano questo tipo di prodotti, consigliando di provare prima il test e di regalare ciò che non viene utilizzato agli amici anziché riportarlo in negozio: «Fate degli acquisti consapevoli e non impulsivi».

Gli utenti sono rimasti certamente sorpresi da ciò che viene mostrato nel video e c'è chi suggerisce: «Potrebbero mettere quei prodotti in vendita separatemente e magari con sconti del 90%». Qualcun altro scrive: «Capisco quando si tratta di prodotti usati, ma roba completamente nuova e integra? Vederla distrutta e buttata via è terribile».

Un'ex impiegata di una profumeria spiega: «Noi lo facevamo soltanto quando il prodotto era usato e pregavo sempre la manager di lasciarci prendere quello che desideravamo prima di buttare tutto», mentre un'altra precisa: «Mi sarebbe piaciuto poter donare tutto, ma si tratta di un regolamento che non possiamo ignorare».