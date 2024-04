Ambiente e finanza, all'istituto comprensivo “Caiatino” «s’impara facendo»

Essere oculati nel gestire le finanze? Visti i tempi che corrono, meglio iniziare da piccoli. Così, nell’ambito dell’Educazione civica, l’istituto comprensivo “Caiatino” di Caiazzo, guidato dalla dirigente Silvana Santagata, sta portando avanti un progetto di Educazione finanziaria volto all’acquisizione di competenze economiche anche per i bambini della scuola primaria, con particolare riferimento al risparmio personale.

Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2022 – 2023 nel plesso di Castel Campagnano, ha portato anche, e con la soddisfazione di tutti, alla vincita di un premio in denaro.

Quest’anno, invece, viene svolto in tutte le classi quinte, sotto la guida dell’insegnante Carmelina Di Meola. Chi ha inventato le monete, che cos’è un reddito, a che cosa serve un conto corrente, perché è importante risparmiare, che cosa sono le tasse e perché bisogna pagarle: partendo dal reddito prodotto da un lavoro, la professoressa, mediante giochi e curiosità, cerca di dare ai bambini risposte che non sempre sono facili da spiegare in tema di monete e finanza.

Gli alunni del plesso di Piana di Monte Verna, martedì scorso, hanno incontrato due rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate per affrontare temi e argomenti legati sempre al mondo dell’economia e delle finanze. Contemporaneamente, si è svolta una giornata dedicata al benessere, nell'ambito del progetto “Sport attiva Kids” a cui il plesso ha partecipato con la scuola primaria. L'obiettivo della giornata è stato promuovere l'attività outdoor. «L’apprendimento che preferisco – afferma la dirigente Santagata – learning by doing, imparare facendo, è una delle strategie attive più gratificanti ed efficaci per formare i ragazzi al futuro e per avvicinarli ad un cosciente e consapevole concetto di cittadinanza».