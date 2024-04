Festa e doni per i cento anni di Antonietta nell'Opera Pascale di Curti

Festa per i cento anni della signora Antonietta Ronzini. Una emozionante manifestazione si è tenuta ieri nell'Opera Pascale di Curti, dove la centenaria risiede dal 2018. Nata il 17 aprile del 1924 nel Cilento, Antonietta si è sposata con Nicola nel 1953 e da quel momento si è trasferita ad Arienzo.

Dal suo matrimonio sono nati due figli, Marzio e Maria. Vedova dal 1992, la signora ha vissuto a Caserta prima di trasferirsi nella residenza per anziani di Curti.

Presente alla festa di ieri anche il sindaco Antonio Raiano, che ha donato ad Antonietta una riproduzione in miniatura della Conocchia, simbolo della città sull'Appia.

«E' sempre una grande emozione - ha affermato il primo cittadino - festeggiare un traguardo così importante come i 100 anni di vita. Tantissimi auguri ad Antonietta e alla sua straordinaria famiglia. All’Opera Pascale di Curti attualmente ci sono ben quattro ultracentenari, accuditi dagli operatori e dalle suore, in un clima sereno e di professionalità. Qui i nostri seniores vivono circondati dall’affetto e forse anche per questo ci ritroviamo così spesso a festeggiare i “diversamente giovani” a Curti».