Andrea Delogu rivela: «Se non ci fossero i social io non avrei una vita amorosa»

Ormai è sempre lo stesso copione. Funziona più o meno così: ci si saluta una volta e subito dopo si entra in un trip senza via d'uscita.C'è chi rinuncia e abbandona la nave e chi invece non demorde. E i social? Per molti sonola soluzione. Scriversi tanto, vedersi poco e saper reggere il gioco psicologico. Sicuramente le relazioni ai tempi dei social network richiedono di avere nervi saldissimi. Ormai è normale parlare dei ragazzi che si frequentano a suon di mi ha messo like o mi ha guardato la story.

Ad esprimere la sua opinione, in merito a questo argomento è stata Andrea Delogu, che ha risposto ad un box di domande delle fan nelle sue Instagram stories.

La conduttrice radiofonica si è soffermata su una domanda in particolare di un utente: «Hai mai incontrato qualcuno che hai conosciuto sui social?». Andiamo a vedere cosa ha risposto nel dettaglio.

Secondo Andrea Delogu la dimensione digitale ci offre la possibilità di essere in contatto con tante persone. «Se non ci fossero i social io non avrei una vita amorosa - ha sottolineato nelle sue Instagram stories -. Quasi tutte le mie relazioni sono iniziate sui social. Bisognerebbe sdoganare quell'antichissimo fatto del provarci dal vivo».

Andrea Delogu ha continuato a rispondere alle domande delle fan e un'altra le ha chiesto: «Hai mai sofferto di ansia e attacchi di panico?». La risposta della conduttrice è stata diretta e senza veli. «Ho sofferto molto d'ansia e ogni tanto fa capolino ma è gestibile - ha spiegato Andrea - Ho avuto un attacco di panico nella mia vita e da quel giorno posso solo pensare che chi ne soffre sia una persona con una forza immensa. Resistere a quella sensazione e imparare ad averci a che fare è una prova di vita titanica».