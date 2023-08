Aurora Ramazzotti, cena con le amiche e quella citazione nascosta nelle stories: i follower notano il dettaglio

Citazione d'autore. Anzi d'autrice sarebbe meglio dire. Aurora Ramazzotti ha passato il sabato sera tra amici e buon cibo, ma al giro di amari non si è fatta mancare un grande classico: la tequila. Ed ecco che sul tavolo c' è un cartellino con una frase Te amo, Te quiero, Tequila: Aurora non ha esitato e l'ha fotografato subito. La frase è presa dalla canzone di Elettra Lamborghini Pistolero, una hit che ha fatto ballare tutti la scorsa estate. Insomma, una vera e proprio citazione.

E, nel mentre, la stessa Elettra si esibisce sui palchi di diverse città d'Italia col suo tour.

Basta spulciare tra le sue stories per vederla ballare e divertirsi sulle note di Pistolero. «Non so come ringraziarvi… siete stati magnifici» scrive Elletra sotto l'ultimo post in cui mostra l'outfit fucsia e verde fluo con cui si è appena esibita. Un tormentone che anche a distanza di tempo fa ballare e riporta indietro nel tempo da semplici frasi, come nel caso di Aurora.