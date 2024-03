Andrea Delogu, iPad rubato in Francia. Lei trova la posizione del dispositivo: «Finito in Marocco. Che giustone»

Andrea Delogu è volata in Francia con il suo fidanzato Luigi Bruno, 16 anni più piccolo di lei. I due hanno deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Parigi e si stanno godendo qualche giorno di relax all'insegna del divertimento e della spensieratezza. D'altronde la Francia è incantevole non solo per la Torre Eiffel, la Senna, il Louvre ma anche per i suoi luoghi ricchi di storia, arte e cultura. «Comprati gli ultimi biglietti del re Leone», ha spiegato la speaker in uno dei tantissimi video che ha condiviso nelle sue Instagram stories. Poco dopo, Andrea Delogu ha anche spiegato ai suoi follower che il suo Ipad è stato rubato durante la vacanza.

La disavventura di Andrea

Andrea Delogu, grazie al suo cellulare è riuscita ad individuare la posizione del suo Ipad.

Peccato però che si trovi troppo lontano. «Nel mentre ho dimenticato le cuffiette a casa - ha sottolineato Andrea Delogu nelle sue Instagram stories - L'Ipad rubato invece è finito in Marocco. Che giustone».

La storia d'amore

La relazione tra Andrea Delogu, 41 anni e Luigi Bruno, 24 anni procede a gonfie vele. I due fin da subito hanno deciso di focalizzarsi esclusivamente sulla loro complicità e l'amore. Quello che oggi Delogu ha il piacere e la voglia di vivere, dopo due anni di relazione e nonostante tutte le critiche e le frecciatine che periodicamente le sono piovute addosso. Oggi tra viaggi ed esperienze insieme, Luigi e Andrea, continuano a portare avanti a testa alta quell'entusiasmo, fregandosene delle voci. Con ironia, con bellezza, con gioia.