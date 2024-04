Andrea Delogu, lo sfogo social: «Non posso sbroccare due volte a settimana ma...»

Andrea Delogu è molto attiva sui social, specie su Instagram dove pubblica diverse storie e post durante il giorno.

La speaker radiofonica è davvero ironica e non teme il giudizio altrui, motivo per cui, la settimana scorsa ha criticato tutti i cantautori che si lamenterebbero del mercato musicale o del fatto che nessuna casa discografica proponga loro un contratto.

«Forse non è colpa di chi è del mestiere, ma vostra che non vi fate capire», aveva scritto così Andrea scatenando un dibattito accesissimo che, tuttavia, non l'aveva fatta tornare sui suoi passi... anzi. La speaker, dopo lo scambio di battute con i suoi fan e lo sfogo social, aveva aggiunto: «Mi dispiace lo scopriate così ma, sì, sono una st***».

Da questa controversia sono nate le storie pubblicate nelle scorse ore.

La storia Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato una storia in cui è nello studio radiofonico di Rai Radio 2, indossa le cuffie e ha un'espressione un po' imbronciata e pensierosa. La speaker scrive: «Non posso sbroccare una volta a settimana ma... Posso guadare programmi come Ex on the beach divertendomi e non sconvolgere alcuni di voi che si sentono Sciascia o la Merini? Non è che se vi fate due risate ogni tanto, si annullano gli anni di studio eh...».

Andrea continua: «Prima ti riempiono di lodi per come scrivi e per come la pensi, poi, appena c'è qualcosa di distonico rispetto al loro pensare, ecco il disastro. Addio, finito tutto». Infine, la speaker scrive: «Ora sto guardando un film di Moretti così facciamo pace».

La simpatia di Andrea Delogu

Andrea Delogu è molto apprezzata su Instagram e, a parte qualche commento negativo, i suoi post riscuotono sempre grande successo tra i fan che amano il fatto che, alla fine dei suoi caroselli, posti sempre un estratto del suo cartone animato preferito: I Griffin.