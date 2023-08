Chanel Totti come papà Francesco e Noemi Bocchi: passione per il padel, le stories su Instagram

Stessa famiglia, stessa passione. Chanel Totti sembra aver ereditato la passione per il padel dal padre Francesco. E che passione, visto che è proprio durante il padel che ha conosciuto l'attuale compagna Noemi Bocchi per poi interrompere il matrimonio con Ilary Blasi. Nelle sue stories, Chanel pubblica una foto di un campo di padel e sotto inserisce delle emoticon a forma di cuore. Un amore incondizionato, insomma, per questo sport. E chissà che non giochi proprio con Noemi?

Non sarebbe di certo la prima volta che Chanel e Noemi passerebbero del tempo insieme. Infatti più di una volta, la 16enne è stata in vacanza col padre e la nuova compagna, Insieme a loro, anche i fratelli Cristian e Isabel. Una famiglia piuttosto allargata, vista anche la presenza di Bastian accanto a Ilary. Ma Chanel sta trascorrendo le vacanze non solo con in genitori ma anche con il fidanzato Cristian.

La coppia vive la loro relazione alla luce del sole non lesinando dolci dediche sui social. Ma la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi recentemente ha mandato un messaggio romantico per il fidanzato sul suo profilo Tiktok.

Un video che raccoglie i momenti di complicità tra di loro e in cui non mancano baci ed effusioni a favor di camera. La didascalia romantica non è passata inosservata ai fan che seguono la coppia.