Federica Pellegrini compie 35 anni, festa scatenata con amici e parenti: torta e pancino in vista, ecco chi c'era

Federica Pellegrini compie 35 anni ed è più felice che mai. L'ex nuotatrice ormai è proiettata nella sua vita di moglie e presto mamma, traguardi importanti come quelli più volte raggiunti in vasca. E ora, tra amici e parenti, festeggia il suoi 35 anni con una grande festa. Tra le sue stories Instagram e sul suo profilo, ecco spuntare foto, video e post che mostrano la serata in pieno divertimento di Fede e del marito Matteo Giunta. Torte, spumante, cappelli colorati, sorrisi e tanto amore: una festa perfetta.

Impossibile non notare tra le foto, il marito ed ex allenatore Matteo Giunta, con cui Federica ha partecipato a Pechino Express in coppia.

E, ancora, la madre, il fratello e i tantissimi amici che spesso fede pubblica sul suo profilo. Lei, che ha da poco rivelato di aspettare una bambina, indossa un tutone verde smeraldo diviso in pantaloni e top da cui fuoriesce il pancino a pochi mesi di gravidanza.

Grande attesa e trepidazione per questo arrivo che coronerà l'amore tra Matteo e Federica, nato proprio durante gli allenamenti per le gare.