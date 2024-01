Cocktail contro l'insonnia, due gli ingredienti principali: «Fa meraviglie quando ho difficoltà ad addormentarmi»

Quanto il sonno sia importante per la salute è un fatto ben noto, eppure la consapevolezza non aiuta a dormire tranquilli... anzi. I ritmi odierni, le mille cose da fare durante il poco tempo libero e l'utilizzo sempre più diffuso di smartphone quando si è finalmente nel letto, tutti elementi che rendono difficile ai più potersi godere le ore di sonno necessarie (e consigliate).

Chi soffre di insonnia, però, oltre a mettere via il telefono per tempo, può provare il mocktail (la versione analcolica dei cocktail) per le ragazze sonnolente di Gracie Norton, una bevanda fresca, gustosa e perfetta prima di andare a dormire, se si vogliono fare sogni d'oro.

Gracie ha deciso di aiutare tutti coloro che, come lei, potrebbero avere qualche problemino a fare sonni tranquilli, di tanto in tanto, con una ricetta estremamente semplice e gustosa.

Alla base, infatti, soltanto due ingredienti: la polvere di magnesio e il succo di amarena.

L'insonnia, nel caso specifico di Gracie, è dovuta dalla sindrome dell'ovaio policistico, ma ogni volta che Morfeo tardava ad arrivare, la ragazza è riuscita a risolvere bevendo il cocktail di sua intenzione. Dunque, come mostra nel video pubblicato sul suo account TikTok, una dose di polvere di magnesi e mezzo bicchiere circa di succo di amarena sono la base della ricetta.

Poi, l'influencer aggiunge il suo tocco personale: una soda limone e lime, melograna, rosmarino e una fetta d'arancia per dargli ancora di più l'aspetto di un cocktail. Nei commenti, molti utenti dimostrano di aver apprezzato il consiglio: «Ho appena realizzato che il succo di amarena insieme al magnesio sono paradisiaci e perfetti per una buona notte di sonno», «Bevo il succo di amarena ogni sera prima di andare a letto e dormo come un sasso! Per fortuna qualcuno che lo capisce», «Ho provato recentemente e ho dormito come un bambino».